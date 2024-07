La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’autopsia sulla salma di Aniello Minervino, l’operaio 49enne napoletano morto a seguito di un malore mentre lavorava all’allestimento del “Campania Beer Fest” alla Reggia di Caserta.

Malore mentre lavora alla Reggia di Caserta, disposta autopsia sull’operaio napoletano morto

L’esame autoptico avverrà all’Istituto di Medicina Legale di Caserta è stato disposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere che indaga sulla vicenda. Dalle risultanze sarà possibile capire quali siano state le cause del decesso e se sia possibile o meno accertare eventuali responsabilità.

Aniello trasportava una lastra di vetro, al momento del malore; si trovava in una fase concitata del suo lavoro perché stava salendo e scendendo le scale. I soccorsi per il 49enne purtroppo si sono rivelati inutili. Nel frattempo il “Campania Beer Fest”, dopo i solleciti provenienti anche dal mondo politico e sindacale, è stato annullato in segno di rispetto per la morte dell’operaio.