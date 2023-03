Si chiamava Davide Licata il ragazzino di appena 12 anni morto a Favara, in provincia di Agrigento, mentre giocava a basket nella palestra dell’istituto Guarino. Il giovane avrebbe accusato un malore andando in arresto cardiocircolatorio.

Favara, malore mentre gioca nella palestra della scuola: addio a Davide

Secondo una prima ricostruzione, il 12enne, ieri sera, stava giocando a basket quando si sarebbe sentito male con un forte dolore alla testa. Si è accasciato a terra, in mezzo al campo da gioco della palestra, sotto gli occhi increduli dei compagni, che hanno subito allertato i soccorsi. L’ambulanza è arrivata pochi minuti dopo ma, nonostante la disperata corsa in ospedale, il suo cuore aveva già smesso di battere. La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove sarà sottoposta ad autopsia. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale medico, anche i carabinieri della Tenenza di Favara.

La Procura ha aperto un’indagine. I certificati di idoneità all’attività agonistica del bambino, che verranno messi in relazione con quanto emergerà dall’esame autoptico. Al momento non è stata configurata nessuna ipotesi di reato. La notizia intanto ha fatto il giro della cittadina siciliana, gettando nello sconforto amici e parenti. «A nome dell’amministrazione e della collettività che rappresento – ha detto il sindaco Antonio Palumbo -, manifesto la mia vicinanza istituzionale e personale alla famiglia. Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola. Stiamo predisponendo gli atti per proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo».