Tragedia in ospedale in Sardegna. Giovanni Luigi Sciascia, 12 anni, è deceduto a Sant’Antioco dopo essere stato colpito da un grave malore. Come riporta il quotidiano L’Unione Sarda, il dramma si è consumato ieri mattina all’ospedale Cto di Iglesias.

Il piccolo è stato trasportato al nosocomio sardo perchè non stava bene. Quando Giovanni è giunto al pronto soccorso era ancora cosciente. È stato fatto sedere su una sedia, ma poco dopo ha perso i sensi ed è stato colpito da un arresto cardio circolatorio. Caduto per terra, non si è più ripreso nonostante i disperati tentativi di medici e infermieri di rianimarlo per strapparlo alla morte.

Nessuno in paese riesce a darsi pace per questa tragedia, tant’è che gli eventi in programma per queste serate estive sono stati annullati in segno di lutto. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia. Il bambino non soffriva di patologie conosciute, hanno spiegato alcuni parenti: “Giovanni era forte, non riusciamo a spiegarci cosa possa essere accaduto”, le parole di uno zio.