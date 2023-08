Tragedia ad Alanno, piccola cittadina nel pescarese, dove un ragazzino di 16 anni è deceduto a causa di un malore improvviso. Alessandro Cerritelli, così si chiamava la vittima, ha perso la vita mentre era nel giardino di casa.

Malore improvviso, Alessandro muore a 16 anni nel giardino di casa

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di sabato 29 luglio. Alessandro era insieme alla nonna ed aveva appena finito di pranzare quando è uscito in giardino per scrollare la tovaglia. La nonna, non vedendolo rientrare, è uscita a cercarlo e lo ha trovato a terra privo di vita. Sul posto è subito arrivato il 118, ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare.

Intervenuti anche il medico legale e i carabinieri. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia che chiarirà l’origine del decesso. I funerali del 16enne saranno celebrati nel pomeriggio di domani, giovedì 3 agosto, alle ore 17 nella chiesa parrocchiale “Assunzione della Beata Vergine.