Malore improvviso in diretta, la meteorologa si accascia a terra e perde i sensi

Malore improvviso mentre era in diretta. Momenti di paura sulla Cbs, tv americana, dove durante la trasmissione delle 7 del mattino la meteorologa Alissa Carlson Schwartz ha perso i sensi ed è scivolata dalla sedia all’improvviso.

La donna stava mostrando le previsioni meteo quando, improvvisamente, non si è sentita bene ed è caduta durante la conduzione. Momenti di panico per gli altri conduttori, increduli davanti a ciò che stava succedendo.

A rassicurare il pubblico è stata stesso Alissa con un post sul suo profilo Facebook: “Grazie per i vostri messaggi e telefonate, sto bene”! Ovviamente sui social sono spuntati i soliti no-vax, americani e (nelle ultime ore) anche italiani, a incolpare il vaccino anti Covid anche per il lieve malessere della Schwartz. Commenti simili erano apparsi anche dopo il malore di qualche giorno fa di Jerry Calà.

🚨#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air

📌#LosAngeles | #California

Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… https://t.co/zkWpaB81yZ pic.twitter.com/tQ9To9spDo

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 19, 2023