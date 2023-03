Paura nella notte per Jerry Calà. Il popolare attore, a Napoli per le riprese di un film, sarebbe stato colto da malore mentre si trovava all’hotel Santa Lucia, dove alloggiava. A darne notizia è Napoli Today.

Malore per Jerry Calà

I soccorsi sono stati chiamati subito, sul lungomare è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato Calà nella vicina clinica Mediterranea in codice rosso. A quanto pare sarebbe stato colpito da un infarto. L’attore è stato sottoposto a una delicata operazione per uno stent coronario. Secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’attore “le sue condizioni sono buone, non come riportate falsamente su alcuni giornali”. L’attore è a Napoli per girare il suo nuovo film “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”.

La preoccupazione dei fan

Ansia e preoccupazione tra i fan e gli ammiratori di Jerry Calà che, dopo aver appreso la notizia del malore che lo ha colpito, hanno espresso la loro vicinanza e il loro supporto sui social network. In molti si augurano una pronta guarigione per l’artista e sperano di vederlo al più presto in forma.