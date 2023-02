NAPOLI. Malena arriva in Campania e tra ieri e oggi ha fatto tappa a Napoli e Marcianise. La pornostar pugliese ieri si è fatta vedere nel capoluogo partenopeo dove ha pranzato sul lungomare.

Oggi invece è a Marcianise per una serata, cena e dopocena con Malena per Carnevale.

Malena a Napoli e Marcianise

La nota attrice hard sta presentando il suo libro dal titolo “Pura”.“PURA è una parola che ho sempre trovato stupenda. Esprime bellezza, autenticità. E’ prima di compromessi”, ha detto Malena, al secolo Milena Mastromarino. Durante il lockdown ha deciso di raccontarsi in questa biografia per narrare e far conoscere tanti aspetti e tante sfaccettature della sua vita privata in modo semplice e genuino.

“Nel mio libro c’è molto di ciò che è stata la mia vita: da agente immobiliare a ciò che sono ora. La nostra vita è determinata dalle scelte, non dai rapporti” ha detto l’attrice hard. “Pura è il modo in cui mi sento io, e se c’è un momento in cui questa purezza emerge in tutta la sua meraviglia, è subito dopo avere fatto sesso, quando ho ricevuto e soprattutto dato piacere. In quel frangente, la purezza deriva dall’essere me stessa, dal non indossare maschere o nascondere la mia natura più autentica. La purezza nasce dal rispetto profondo delle proprie aspirazioni, dall’accogliere i desideri e le inclinazioni senza più farsi condizionare da giudizi altrui e preconcetti”.

Intanto questa sera sarà a Marcianise per una serata in occasione del Carnevale dove la pugliese si esibirà.