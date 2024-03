Enrico Coscioni, direttore del dipartimento di Cardiochirurgia dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, è stato sospeso dall’esercizio della professione medica per un periodo di dodici mesi.

Salerno, garza dimenticata nel paziente: sospeso per un anno primario Enrico Coscioni

Insieme alla sua équipe, secondo l’accusa, dimenticò una garza nel corpo di paziente dopo un’operazione chirurgica. Quel paziente, Umberto Maddolo di 62 anni, successivamente morì. Era o il 20 dicembre del 2021. Oggi, dopo le denunce dei familiari della vittima e le indagini condotte dai Nas sull’operazione, il gip del Tribunale salernitano ha optato per la sospensione.

Insieme a Coscioni, che è stato a lungo consigliere per la sanità del governatore della Campania Vincenzo De Luca e resta presidente dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (l’Agenas), sono stati sospesi anche per nove mesi Gerardo Del Negro e Pietro Toigo e per sei mesi i sanitari Francesco Pirozzi e Aniello Puca che facevano parte dell’equipe medica.