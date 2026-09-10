Madonna di Casaluce, ieri la celebrazione della ricorrenza: corteo storico e spettacolo luci laser

La diocesi di Aversa torna a rivivere la devozione verso la sua amata Patrona, la Madonna di Casaluce. Nel giorno della sua ricorrenza, il Santuario mariano di via Roma ha accolto ieri sera la messa solenne, presieduta dal vescovo, monsignor Angelo Spinillo, e concelebrata insieme a quattro novelli sacerdoti.

Un momento particolarmente simbolico la donazione dell’olio alla Vergine da parte del sindaco Matacena, alla presenza di numerose autorità civili e religiose. Poi, il corteo storico: figuranti in abiti d’epoca hanno accompagnato la sacra immagine fino a piazza Municipio. Una novità quest’anno: l’icona, adagiata su un baldacchino, è stata portata a spalla da alcune devote.

In serata, il racconto dell’arrivo della Sacra Icona, patrona della diocesi normanna, con “Una luce da Gerusalemme”. A chiudere l’evento, la mega cromia laser show: giochi di luce e colori hanno illuminato la piazza, regalando ai fedeli un finale tra emozione, tradizione e fede. Gli appuntamenti religiosi e culturali proseguiranno sino a martedì prossimo.