Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 26enne di Maddaloni che, nella serata di ieri, 3 settembre, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Maddaloni. Nascondeva la droga negli slip.

Maddaloni, strano gonfiore nel basso ventre: carabinieri gli trovano droga negli slip

Era seduto su una panchina in Piazza Vittoria, in pieno centro di Maddaloni, ad attendere qualche “cliente” che lo avvicinasse per acquistare stupefacente quando i militari dell’Arma, in transito in quel centro, hanno deciso di controllarlo.

E’ stato poi l’atteggiamento nervoso e irrequieto assunto dal giovane durante il controllo che ha spinto i carabinieri a effettuare una perquisizione personale nel corso della quale, all’interno degli slip, hanno trovato e poi sequestrato due buste in cellophane contenenti 12 dosi di cocaina per un peso complessivo di 3 grammi e mezzo e due pezzi di hashish del peso di 1 grammo e 20.

Durante le fasi del controllo e della perquisizione, il 26enne ha spintonato i militari dell’Arma nel vano tentativo di sfuggire al controllo. Arrestato, è stato posto agli agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.