Si è spento a soli 33 anni Giovanni Palladino, un ragazzo di Caserta (ma residente a Macerata Campania) che si è arreso a una brutta malattia scoperta appena tre mesi fa.

Macerata Campania, Giovanni muore a 33 anni: spento dopo una battaglia di tre mesi

Il giovane è stato strappato per sempre all’affetto dei suoi cari e della sua fidanzata, Carmela, con cui progettava una vita insieme. Risalgono a settembre scorso gli ultimi scatti della coppia, prima che Giovanni scoprisse di essere stato colpito da una patologia che non gli ha lasciato scampo.

Appena appresa la notizia tanti si stanno recando nell’abitazione di via Garibaldi per dargli l’ultimo saluto in attesa dei funerali che sono previsti per domani alle 11,30 nella Chiesa di San Martino Vescovo. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social per la famiglia di Giovanni. “Quante partite giocate insieme, quante risate. Fai buon viaggio, amico mio”, scrive Daniele.