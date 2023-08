Macabro ritrovamento fatto quest’oggi a Capua, lungo l’argine del fiume Volturno. Due persone, mentre passeggiavano lungo il corso d’acqua, hanno rinvenuto un cadavere di un uomo. Stando a quanto si apprende, si tratterebbe di un 40enne, probabilmente di origini straniere.

Macabra scoperta lungo il fiume Volturno, 40enne ritrovato cadavere

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per fare piena luce su quanto successo. Secondo una prima perizia, il cadavere presentava ecchimosi e ferite e, al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, dal tragico incidente alla morte violenta.

Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la salma del 40enne è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove nelle prossime ora sarà effettuata l’autopsia, che dovrebbe fugare i dubbi legati alle cause della morte dell’uomo. Al momento non è stata resa nota l’identità della vittima.