Dopo Giugliano, anche a Napoli, in via Torino all’altezza del civico 118, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Yousif Ibrahim, 51 anni, nato in Ghana, regolare sul territorio nazionale.

Napoli, 51enne ritrovato morto in strada

Le circostanza del decesso, in questo caso però, sono ben diverse. L’uomo è stato ritrovato in strada, esanime, e senza alcun segno di violenza. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Vasto-Arenaccia per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La magistrato di turno ha sequestrato la salma che sarà a disposizione della autorità giudiziaria.

Omicidio a Giugliano

A Giugliano, invece, questa mattina, un ragazzo di 35 anni è stato ritrovato steso sul letto con un grosso taglio all’addome in una pozza di sangue. Il giovane era regolare sul territorio nazionale. Con molto probabilità potrebbe trattarsi di omicidio. Indagano i poliziotti di Giugliano insieme ai colleghi della Squadra Mobile di Napoli.