Natale triste per Nancy Coppola. La cantante neomelodica ha annunciato tramite social di aver perso sua cugina, Nunzia Avolio, 43 anni.

Lutto per Nancy Coppola: sua cugina muore a 43 anni

Sono scarne le notizie in merito al decesso della parente di Nancy, figlia della sorella del papà. La 43enne, originaria di San Giovanni a Teduccio, sarebbe morta nella notte tra il 27 e il 28 gennaio. Il post della cantante è stato inondato di messaggi di cordoglio e di sostegno.

“Mi sento in diritto di avvisare a tutti coloro che l’amavano che i funerali si faranno domani 29 dicembre (ndr, oggi) – scrive Nancy Coppola -. Le esequie si terranno nella parrocchia Maria Immacolata Assunta in cielo di Padre Gaetano in via Ferrante Imparato. Lei la mia cuginetta, la mia amica di infanzia. Mi hai distrutta, vita mia. Mi mancherai Nu’“.