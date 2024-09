Palermo è in lutto per la scomparsa di Maria Mattarella, 62 anni, avvocato di grande spessore e segretaria generale della Regione Siciliana. Maria era la figlia di Piersanti Mattarella, l’ex Presidente della Regione ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980, e nipote dell’attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da tempo lottava contro una malattia incurabile che l’ha portata via oggi. Lascia due figli, Giovanni e Piersanti.

A 18 anni il drammatico omicidio del padre Piersanti

Nel corso della sua carriera, Maria Mattarella ha ricoperto importanti ruoli istituzionali, tra cui quello di capo legislativo della Regione Siciliana, dove ha contribuito significativamente al panorama giuridico e normativo della regione. Il suo impegno professionale e civile era profondamente influenzato dal drammatico omicidio del padre Piersanti, avvenuto quando Maria aveva solo 18 anni. Quel giorno, si trovava sul sedile posteriore dell’auto colpita da una raffica di proiettili.

Maria era stata battezzata dallo zio Sergio Mattarella, che rappresentava un punto di riferimento significativo nella sua vita. Il Capo dello Stato è già a Palermo per stare vicino alla famiglia in questo momento di dolore.

La donna era stata sposata a lungo con Alessandro Argiroffi, docente universitario di Filosofia del Diritto, morto prematuramente nel 2015. La sua morte rappresenta una nuova ferita per la famiglia Mattarella, già profondamente segnata da altre tragedie.