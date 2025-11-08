Lutto nel mondo della musica e della tv: è morto Beppe Vessicchio. Il direttore d’orchestra aveva 69 anni. Fatale sarebbe stata una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente. Il decesso è avvenuto questo pomeriggio, 8 novembre, all’ospedale San Camillo di Roma – come riportato dall’Adnkronos – dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa.

Lutto nel mondo della musica e della tv, morto a 69 anni il maestro Beppe Vessicchio

Vessicchio era uno dei volti più amati della musica italiana. Compositore, arrangiatore e volto televisivo tra i più amati dal pubblico, era anche protagonista come insegnante del talent show Amici di Maria De Filippi. I funerali saranno strettamente privati. Nato a Napoli il 17 marzo 1956 e aveva collaborato con artisti come Gino Paoli – per cui firma canzoni come ‘Ti lascio una canzone’ e ‘Cosa farò da grande’, Edoardo Bennato e Peppino di Capri.

“Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio” è una delle frasi iconiche del Festival di Sanremo, diventato un meme anche sui social. Il musicista aveva vinto la celebre kermesse per ben quattro volte come direttore d’orchestra: nel 2000 con gli Avion Travel (‘Sentimento’), nel 2003 con Alexia (‘Per dire di no’), nel 2010 con Valerio Scanu (‘Per tutte le volte che’) e nel 2011 con Roberto Vecchioni (‘Chiamami ancora amore’). L’ultima volta che è salito sul palco dell’Ariston era nel 2022 esibendosi assieme a “Le Vibrazioni” suonando il piano nella cover di Live and Let Die dei Wings.