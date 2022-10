Tragico incidente questa notte sulle strade della Liguria. A perdere la vita un 26enne di Aversa, Francesco Ferrara, insieme alla sua fidanzata. La coppia, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe schiantata contro un pilone dell’ex ferrovia a San Lorenzo al Mare, in provincia di Imperia.

Tragico incidente nella notte: muore un 26enne di Aversa con la fidanzata

Secondo quanto riportano i media locali, la coppia viaggiava sull’Aurelia a bordo di una Bmw Serie 1 quando, intorno al’1 e 20 circa, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada nei pressi dell’uscita del porto di San Lorenzo. Lo schianto contro un pilone è stato devastante. La macchina si è ribaltata e per i due non c’è stato scampo.

Il primo a lanciare l’allarme è stato un residente, richiamato dal forte boato provocato dall’impatto. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, il 118 e i Vigili del Fuoco. I pompieri hanno estratto i corpi dalle lamiere per consentire le operazioni di soccorso, ma per i due giovani di 26 anni non c’è stato niente da fare. Secondo una prima ricostruzione affidata alle indagini della Polizia, determinante sarebbe stata l’alta velocità a cui viaggiava l’auto.

Lutto ad Aversa e nella Polizia Penitenziaria

La notizia sta facendo rapidamente il giro della città di Sanremo, dove Francesco Ferrara lavorava come agente di polizia penitenziaria. Lutto anche ad Aversa, città di cui era originario. La famiglia della giovane vittima ha appreso dell’incidente nel mondo più agghiacciante: la Bmw infatti aveva un dispositivo di controllo da remoto che ha allertato tramite cellulare il padre .Fabio Pagani della Uil Pa Penitenziaria ha rilasciato una nota di cordoglio: “Vicinanza e cordoglio a tutto il personale di polizia penitenziaria di Sanremo e alla sua famiglia – si legge in una nota -. Quando giovani vite si spezzano in questo modo, le parole servono a poco. La Polizia Penitenziaria, tristemente, piange la scomparsa di un giovanissimo collega agente del 180/mo Corso”.