Dramma ad Arzano per la morte di Barbara De Rosa, nota commerciante in città. La donna, malata da tempo e non è riuscita a vincere la sua dura battaglia.

Dramma ad Arzano

Lutto ad Arzano per la scomparsa di Barbara De Rosa: la donna, nota commerciante, è deceduta a causa di un brutto male di cui soffriva da tempo. Una persone forte e tenace nonostante i problemi di salute che la affliggevano, una combattente che fino all’ultimo non si è mai arresa.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social in sua memoria. Barbara era benvoluta da tutti quelli che la conoscevano. La pagina Facebook “Arzano Alternativa” si unisce al dolore della famiglia con queste parole: “Lo Sportello del Cittadino e Arzano Alternativa si stringono al dolore delle famiglie De Rosa e D’Angelo per la dipartita della Cara Barbra. Questa perdita ci addolora tutti”.

Altro lutto per mali incurabili in provincia di Napoli

Ennesima vita spezzata in provincia di Napoli per mali incurabili: lo scorso ottobre, a Giugliano, Angela Russo, 52enne, è deceduta a seguito delle complicanze dovute ad un cancro, lasciando marito e due figli. Attaccata alla vita e alle tradizioni della città era sempre presente nei momenti di vita della comunità e anche nei momenti più difficili non ha mai perso il sorriso.