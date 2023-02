È lutto nella provincia di Napoli. Remigio Esposito, 33 anni, è venuto a mancare prematuramente all’affetto dei suoi cari.

Lutto ad Acerra: Remigio muore a 33 anni

Le cause della tragica scomparsa non sono state rese note. Il giovane viveva ad Acerra insieme alla sua famiglia. Lascia, insieme ai genitori, una sorella e la fidanzata Teresa. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web e della cittadina a nord di Napoli. I funerali di Remigio saranno celebrati nella mattinata di domani, lunedì 27 febbraio, alle ore 12 presso la Chiesa di S.Alfonso M. dè Liguori ad Acerra.

Una perdita che ha sconvolto l’intera comunità acerrana. Remigio era molto conosciuto in città ed era molto benvoluto. Era descritto come una persona per bene e bravo ragazzo.