Villaricca e Qualiano in lutto per la prematura scomparsa di Antonio D’Alterio. L’uomo, 40 anni, giardiniere è deceduto questa mattina in ospedale dopo un anno di agonia.

Lutto a Villaricca e Qualiano, Antonio muore a 40 anni

Antonio fu vittima di un incidente. Il 40enne fu travolto da un’auto guidata da una giovane donna mentre stava effettuando alcuni lavori di giardinaggio. Il veicolo condotto dalla ragazza risultò senza assicurazione.

Antonio si trovava da tempo in uno stato di coma e questa mattina purtroppo è spirato. Soltanto il mese scorso morì anche la mamma di Antonio. L’anziana donna è stata stroncata da un cancro fulminante i soli 50 giorni. L’uomo lascia moglie e figli.

I funerali si terranno domani, 16 maggio, alle ore 11 presso la Chiesa di San Pasquale Baylon a Villaricca.