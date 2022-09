Si tinge di giallo la morte di Diego Mandola, un cameriere originario di Sapri (Salerno), caduto nel vuoto dal terrazzo della sua abitazione nei pressi di Thonon-les-Bain dove si era trasferito quest’estate per lavoro.

Lutto in Campania, Diego muore a 36 anni precipitando dal terrazzo di casa

Diego lavorava in un ristorante francese. Da Sapri, in Cilento, si era trasferito prima al Nord e poi in Francia come cameriere, sul lago di Ginevra. Per ragioni ancora da accertare, nella mattinata di ieri, 31 agosto, è precipitato dal terrazzo di casa sua. Nell’impatto al suolo, avvenuto dopo un volo di diversi metri dal quarto piano, ha riportato ferite gravissime e il decesso è stato constatato subito dai sanitari giunti sul posto. Le autorità giudiziarie francesi hanno aperto un’inchiesta per chiarire quanto accaduto e disposto l’esame autoptico sulla salma del 36enne.

Il lutto sui social

La notizia ha sconvolto la comunità del Golfo di Policastro. Nei giorni scorsi aveva trascorso alcuni giorni di ferie nella sua città natale prima di ripartire per la Francia. Tifosissimo del Napoli, amava la musica neomelodica. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: «Diego, ci mancherà il tuo sorriso», «Troppo presto vanno via i migliori», «Non riesco a crederci, il vuoto che lasci è incolmabile».