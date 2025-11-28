Lutto nella comunità di Sant’Antimo per la morte di Maria Scaraglio, docente di sostegno presso l’Istituto Comprensivo Don Milani – Pestalozzi. La donna aveva 29 anni. Non sono state rese note le cause del decesso.

Lutto a Sant’Antimo per la morte di Maria Scaraglio: aveva 29 anni

I funerali si terranno domani, alle 10 e 30, presso il Santuario della città. A dare il trisce annuncio è stato il sindaco, Massimo Buonanno, con un post apparso sui social che nel giro di poche ore ha raccolto centinaia di reazioni e di commenti di cordoglio.

“Maria era una giovane insegnante dolce, sensibile, generosa, sempre disponibile verso i suoi alunni e rispettata e amata dai colleghi”, spiega il primo cittadino. “La sua presenza nella scuola era un riferimento sicuro: accompagnava i ragazzi con pazienza, cura e dedizione, lasciando un segno autentico in chiunque avesse la fortuna di incontrarla. La comunità scolastica, i suoi studenti e la città tutta si stringono attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore per una perdita ingiusta e difficile da comprendere. Che il ricordo della sua bontà e del suo sorriso possa essere di conforto a chi le ha voluto bene”.