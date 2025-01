Una vita stroncata a 15 anni. È la terribile sorte toccata a Martina Boccia, giovane napoletana residente in vico lungo San Matteo, ai Quartieri Spagnoli. Sulle cause del decesso c’è al momento massimo riserbo familiare.

Lutto a Quartieri Spagnoli: Martina Boccia muore a 15 anni

I funerali si terranno nella chiesa di San Matteo domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 13. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati per la 15enne nelle ultime ore, soprattutto via social. Tra cui quello della Montecalvario Calcio: “La Montecalvario Calcio e un intero quartiere, si stringono al dolore della Famiglia Boccia, per la tragica e prematura perdita di Martina, giovanissima figlia dei Quartieri Spagnoli. La notizia lascia tutti sgomenti e non ci saranno mai parole per lenire il dolore della Famiglia”.