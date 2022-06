È il giorno del dolore a Pozzuoli. Si celebreranno oggi, intorno alle 15:30, i funerali di Massimo del Giudice, 49 anni, presso la chiesa della Santissima Annunziata della città flegrea.

Lutto a Pozzuoli, Massimo muore a 49 anni: “Non hai mai smesso di sorridere”

Massimo è morto nella giornata di ieri. Sulle cause del decesso c’è massimo riserbo familiare. L’uomo lascia la moglie Maria Rosaria, i figli e tutti coloro che lo conoscevano. Dopo aver appreso la triste notizia, è partito il tam tam sui social da parte di amici e parenti.

“Non ti dico addio ma arrivederci, papà, perché so che mi hai lasciata solo momentaneamente in questa terra, non è finita qui. Il tuo corpo ha cessato di vivere ma non il tuo spirito, quello vive in eterno, questa è la mia consolazione, ciò che mi da pace nonostante questo grande dolore. So di non averti perso per sempre”, ha scritto la figlia.

“Avrei voluto trascorrere ancora tanti momenti insieme – prosegue nel post pubblicato su Facebook – ci siamo riavvicinati troppo tardi purtroppo però sono contenta che anche in quel poco tempo ho avuto il tuo affetto e a mia volta ho potuto darti affetto. La tua forza è stata grande, il sorriso non ti è mai mancato, avevi un grande senso dell’umorismo nonostante ciò che stavi vivendo”.