Lutto a Parete per la dipartita di una giovane mamma, stroncata da un brutto male contro cui lottava da tempo. Nicoletta Asmarandei, di origini straniere, ma da tempo residente nell’agro aversano, si è arresa al cancro dopo anni di dura battaglia. Aveva 37 anni.

Lutto a Parete, muore giovane mamma: ieri i funerali

La donna era madre di un bambino piccolo. Era molto conosciuta nel piccolo comune di Parete per la sua discrezione e la sua dedizione alla famiglia. Nella giornata di ieri si sono celebrati i funerali, a cui hanno partecipato amici e conoscenti.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook in queste ore. Toccante quello dedicatole dall’amica Anna: “Amore mio, amica mia e sorella: non è un addio ma un arrivederci! Oggi in quella brutta stanza ti ho accarezzata per l’ultima volta e lì abbiamo fatto un patto: unite per sempre”.