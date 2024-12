Lutto a Parete, è morto il maestro pasticciere Gaetano Orabona

Un profondo lutto ha colpito la comunità di Parete e il mondo dell’arte dolciaria. Nei giorni che precedono il Natale, si è spento Gaetano Orabona, celebre maestro pasticciere noto in tutta la zona per la sua professionalità e la sua passione.

Per anni, Gaetano Orabona ha incantato con le sue creazioni dolciarie, rappresentando un punto di riferimento per la tradizione e l’eccellenza gastronomica locale. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma anche tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

Franco della Pasticceria D’Alterio, che ha avuto l’onore di lavorare al suo fianco e imparare i segreti del mestiere, ha dedicato un commosso ricordo al maestro su Facebook, definendolo “uno degli uomini più stimati del nostro paese”.

Gaetano Orabona ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia, trasmettendo ai suoi figli e ai suoi collaboratori non solo competenze, ma anche valori di dedizione e sacrificio. La comunità si stringe attorno alla famiglia Orabona in questo momento di dolore, ricordando Gaetano non solo per la sua maestria, ma anche per il suo spirito e il suo amore per l’arte dolciaria.