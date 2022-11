NAPOLI. Si è spento Gianluca Morziello, noto barman della movida napoletana. L’uomo si è spento ieri lasciando nello sconcerto amici e parenti. Morziello, volto noto del by night napoletano, lascia moglie e un figlio.

Numerosi i post di cordoglio e incredulità per la scomparsa del noto barman.

Napoli, morto Gianluca Morziello

L’uomo era molto conosciuto e per questo la notizia in poco tempo ha fatto il giro del web. Giovani e meno giovani ricordano con affetto il barman. “Io ancora non ci credo – scrive Francesca -. Mi hai accompagnato in mille avventure dietro il bancone di un bar tra Napoli e Roma. Penso ai nostri drinks bevuti dallo stesso tin, occhi negli occhi, perché così vivevi tu: tutto d’un fiato. Mancherai tanto a tutti”.

“Eri un ragazzo dal cuore d’oro, sempre con il sorriso, una persona fantastica e speciale oltre ad essere uno dei barman piu’ bravi che avessi mai conosciuto” sono le parole di Roberto.

“Un barman che ha fatto la storia dei bar del by night napoletano” scrive invece Giovanni.