È morto all’età di 28 anni Eduardo Racise, giovane pizzaiolo, molto conosciuto a Qualiano e a Napoli. È stata la cugina Rossella a darne notizia, attraverso un post su Facebook.

Lutto a Napoli e a Qualiano: Eduardo muore a 28 anni

“Tre minuti per realizzare che non eri più con noi, con le tue sorelle che tanto ti amavano. Una vita spezzata a soli 28 anni e come si spiega questo. Eduardo, il tuo nome lo portavi con orgoglio: era il nome di mio padre. Quando nascesti tua madre disse: “è ritornato mio fratello” e cosi ti mise il suo nome. Ora sarai sicuramente tra le braccia di tuo padre e tua mamma. Da 3 giorni sei costantemente nei miei pensieri, giorno e notte. Cugino mio, sarai un angelo bellissimo”, ha scritto la donna. Solo due anni fa, il giovane aveva perso la madre ed il papà.

Tantissimi i commenti lasciati sotto al post. In molti lo ricordano come un ragazzo solare, buono e sempre disponibile con il prossimo. Al momento la famiglia non ha ancora reso noto la data dei funerali.