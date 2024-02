Si chiamava Carmine Sperone a aveva appena 20 anni il giovane morto nel sonno. Il ragazzo, originario di Cavalleggeri (quartiere Fuorigrotta), si trovava in Germania per lavoro. Ad anticipare la notizia è Internapoli.it.

Lutto a Napoli, Carmine muore nel sonno a vent’anni: “Non può essere vero”

Le circostanze del decesso sono poco chiare. Carmine era all’estero e avrebbe accusato un malore a letto. Quando hanno provato a svegliarlo, il 20enne non dava segni di vita. A stroncarlo potrebbe essere stato un infarto. I tentativi di rianimarlo messi in campo dai sanitari si sono rivelati inutili. Il cuore del ragazzo ormai aveva smesso battere.

La notizia sta rimbalzando in queste ore sui social, gettando nello sconforto amici e parenti. Sono tanti i messaggi apparsi su Facebook tra incredulità e dolore. “Non può essere, non è credibile…L’unico posto dove immaginarti è vicino a tuo padre e tuo nonno”, scrive Marcella. Sconvolto Armando: “Spero domani di svegliarmi e sapere che stavo sognando un incubo, non puoi lasciarci così giovane: la vita è ingiusta”.