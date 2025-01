Lutto a Mugnano:morto Giovanni Clemente, era il papà del presidente della Pro Loco

Mugnano piange la scomparsa di Giovanni Clemente, papà di Ciro Clemente, presidente della Pro Loco di Mugnano. L’uomo si è spento all’età di 75 anni.

Lutto a Mugnano: scomparso Giovanni Clemente, era il papà del presidente della Pro Loco

I funerali si terranno oggi, venerdì 3 gennaio, alle ore 16:30 presso la Chiesa di San Biagio a Mugnano. Un momento di raccoglimento e cordoglio per familiari, amici e conoscenti che si riuniranno per dare l’ultimo saluto a Giovanni.

In segno di rispetto e partecipazione al lutto familiare, l’iniziativa “Mugnano sul Ghiaccio” resterà chiusa per tutta la giornata odierna. Un gesto che sottolinea il forte legame tra la famiglia Clemente e la comunità di Mugnano. Il ricordo di Giovanni Clemente resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto, accompagnato dall’affetto e dalla vicinanza di un’intera cittadina in questo momento di dolore.