“Nino non è stato solo un consigliere comunale della mia maggioranza a Mugnano – spiega Porcelli -, non è stato solo un sindacalista della Cgil. Nino è sempre stato per me, da quando ho avuto il piacere di conoscerlo, un compagno di viaggio leale, un amico di cui fidarsi, un fratello che la vita mi ha regalato. L’ho sempre avuto al mio fianco in questi anni e spero di aver ricambiato la sua amicizia degnamente. Mi mancherà”.

Cordoglio anche della Cgil Campania. “Porri è stato un punto di riferimento per le lavoratrici e i lavoratori del più grande ospedale del Mezzogiorno. Impegno, passione, lotta e sacrificio gli elementi distintivi della sua quotidiana azione sindacale”.