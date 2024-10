È diventato virale il video in cui uno dei titolari, in lacrime, racconta lo sconforto dopo aver trovato il loro locale “Mapè – Vino & Cucina”, in via Grimaldi, a Lusciano, nel Casertano, completamente devastato dai ladri.

Lusciano, titolari in lacrime dopo raid al Mapè. L’appello: “Ora più sicurezza in città”

Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, i malviventi a bordo di un’auto – poi risultata rubata – hanno sfondato la porta d’ingresso, arraffato alcune bottiglie di vino e, prima di fuggire, hanno messo a soqquadro l’intero locale, arrecando ingenti danni ai due giovani imprenditori. Ai nostri microfoni, Mariano Croce e Giuseppe Tortora spiegano l’accaduto e lanciano un appello: “È la terza volta che succede, ma non ci arrendiamo. Ripartiamo da capo. Chiediamo solo più sicurezza in città, più pattuglie per tutelare noi commercianti e i cittadini”. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della locale stazione.