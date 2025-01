Lusciano, sparatoria per probabile ragazza contesa: indagini in corso della Procura

La Procura di Napoli Nord indaga per fare luce sul movente della sparatoria avvenuta lunecdì pomeriggio in via Grimaldi, a Lusciano, dove un 19enne è rimasto ferito alla gamba. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ci sarebbe quella di un diverbio avvenuto nei giorni scorsi tra la vittima e i suoi aggressori, legato a una ragazza contesa.

Lusciano, sparatoria per ragazza contesa: denunciati un 17enne e un 20enne

Il giovane, incensurato, si trovava lunedì all’esterno di una sala slot insieme ad alcuni amici, quando un’auto, dopo essersi immessa nella rotonda, ha rallentato alla vista del gruppo. Dopo un primo passaggio, il veicolo ha compiuto un secondo giro attorno alla rotatoria e uno dei passeggeri ha abbassato il finestrino, esplodendo alcuni colpi di pistola. Il 19enne, colpito agli arti inferiori, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Moscati di Aversa, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere il proiettile.

Grazie alle immagini delle telecamere acquisite e analizzate dai Carabinieri del Gruppo Aversa, intervenuti sul luogo della sparatoria, sono stati individuati e denunciati due giovani di 17 e 20 anni. Al momento, però, l’arma utilizzata non è stata ancora rinvenuta. Non si tratta del primo episodio di violenza nella zona. In via Grimaldi, come raccontano alcuni commercianti, circa venti giorni fa si verificò una rissa tra giovanissimi durante la quale venne esploso un colpo con una pistola a salve. Non solo: non sono poi rari i furti ai danni delle attività commerciali del quartiere. Uno di questi, che ebbe forte risonanza mediatica, si verificò lo scorso ottobre, quando due giovani titolari furono vittime di un violento raid.