Sorpreso mentre abbandonava rifiuti lungo la strada provinciale, denunciato e privato dell’auto e della patente. È accaduto a Lusciano, dove i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise, insieme ai militari del Nucleo Radiomobile di Aversa, alla Squadra di Intervento Operativo del Reggimento di Napoli e all’Esercito Italiano impegnato nel contingente “Strade Sicure/Terra dei Fuochi”, hanno colto in flagranza un uomo intento a scaricare rifiuti sul suolo pubblico.

Lusciano, sorpreso mentre scarica rifiuti dietro guardrail: bloccato dai militari

L’episodio si è verificato lungo la S.P. 335 (ex SS 265 dei Ponti della Valle), in una delle piazzole di sosta, dietro il guardrail. Secondo quanto accertato, l’uomo stava prelevando dall’interno della propria autovettura imballaggi in plastica e rifiuti solidi urbani, in particolare frazione organica, per poi abbandonarli sul ciglio della strada. Immediato l’intervento dei militari, che hanno bloccato l’uomo e proceduto al deferimento in stato di libertà per il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi sul suolo. Non solo la denuncia: a suo carico è scattato anche il sequestro dell’autovettura utilizzata per il trasporto dei rifiuti. Inoltre, i militari hanno provveduto al ritiro immediato della patente di guida, in vista della sanzione accessoria della sospensione – da tre a nove mesi – che sarà disposta dalla Prefettura di Caserta.