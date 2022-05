Lulù Selassiè è stata ospite a Verissimo per parlare della fine della sua relazione con Manuel Bortuzzo. La ragazza è scoppiata a piangere durante l’intervista di Silvia Toffanin nella puntata del 14 maggio 2022, confessando di pensare tutto il giorno a lui, rivelando la sua versione dei fatti e i motivi della fine della loro relazione. Vediamo cosa è successo.

Lulù Selassiè: la confessione sulla fine della relazione con Manuel

Lulù Selassiè è intervenuta a “Verissimo”, trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Silvia Toffanin. La principessa ha parlato della fine della relazione con Manuel Bortuzzo, raccontando di stare male e di continuare ad avere tra i suoi pensieri l’ex fidanzato.

“Ovviamente sono triste. Cerco di pensare a me stessa, al mio lavoro e alla mia famiglia, che mi dà molto amore e affetto. Cerco di distrarmi ma penso tutto il giorno a Manuel. Abbiamo sempre litigato per cavolate, non per cose serie: litigavamo per delle foto che avevo fatto. Diciamo che, in alcuni momenti, nella nostra relazione non c’era vento a favore da parte di alcune persone”: queste le sue parole, che lasciano intendere come la presenza di terze persone abbia influenzato negativamente la loro storia. Si è detto infatti che la famiglia del nuotatore, in particolare il padre, non fosse contenta del legame nato tra la principessa e Manuel nel corso del Grande Fratello Vip.

Lulù a Verissimo: “Manu rimarrai l’amore della mia vita”

“Noi gli ultimi giorni stavamo benissimo, ho i messaggi bellissimi che mi scriveva. Non è vero che provava a farmi capire che voleva lasciarmi. Anzi abbiamo festeggiato il nostro mesiversario. Sono ancora innamorata e spero che torni indietro. Facevamo tanti progetti e sognavamo. Entrambi pensavamo di aver trovato l’anima gemella, la persona con cui volevamo stare per sempre. Sognavamo di fare una famiglia e di sposarci, ce lo dicevamo” prosegue la principessa.

Lulù ha rivelato di amarlo ancora e di sperare di rivederlo: “Spero di poterlo incontrare per parlarci come due persone che si sono amate e hanno vissuto una bellissima storia. Per me Manu rimarrai sempre nel mio cuore come l’amore della mia vita. Mi auguro che tu sia felice o con me o senza di me”.