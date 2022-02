Luca Tommassini è un coreografo, regista, direttore artistico, ballerino e attore italiano. E’ stato in viaggio con Ilary Blasi in Lapponia e in queste ore si sta parlando dell’intesa tra i due a causa della bomba gossip secondo cui la conduttrice e il marito Francesco Totti sarebbero in crisi.

Vediamo chi è Luca Tommassini.

Luca Tommassini: chi è, età, ballerino, vita privata

Luca Tommassini è nato il 14 febbraio 1970, sotto il segno dell’Acquario, ha 52 anni, è alto 176 cm ed è romano. Oltre a fare il coreografo, è regista, direttore artistico, ballerino e attore. Dopo il diploma in danza classica al Balletto di Roma, vince una borsa di studio per studiare danza a New York e Los Angeles. Negli Usa fa parte del corpo di ballo di star internazionali, del calibro di Madonna, Diana Ross, Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue, Michael Jackson, Ricky Martin, Eminem, Pharrel Williams.

Tornato in Italia, Luca lavora per programmi importa come X Factor e Dance Dance Dance e collabora con grandi artisti, tra cui Claudio Baglioni, Giorgia, Luciano Pavarotti, Elisa, Tiziano Ferro, Jovanotti, Patty Pravo, Gianni Morandi, Il Volo.

In passato ha avuto una storia con Heater Parisi. E’ dichiaratamente bisessuale.

Luca Tommassini: Ilary Blasi, Lapponia

Luca Tommassini è finito al centro del gossip per una vacanza in Lapponia in cui era presente anche Ilary Blasi. A novembre, i due sono partiti insieme all’autore televisivo Ennio Meloni, registrando un video in cui raccontavano: “Siamo qui al confine con la Russia, in mezzo al nulla”. Nelle immagini, mostravano fenomeni naturali come l’aurora boreale e paesaggi straordinari, tra slitte, alci e cioccolate calde. Qualche giorno fa, Ilary e Luca sono apparsi di nuovo insieme nella nuova pizzeria aperta a Roma da Flavio Briatore: un incontro che ha destato sospetti in quanto, poco dopo, è apparsa su tutti i giornali la notizia della presunta crisi tra la conduttrice e il marito Francesco Totti. Una relazione che sarebbe al capolinea dopo 20 anni d’amore, un matrimonio lungo 17 anni e tre figli.

Luca Tommassini: Instagram

Il ballerino è presente sui social: su Instagram, il suo profilo conta 70mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla vita privata e professionale.