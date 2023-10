Nell’estrazione del Lotto del giovedì 26 ottobre, la dea bendata ha baciato un residente di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Secondo quanto riportato da Agipronews, la cittadina flegrea ha ottenuto la vincita più alta del concorso grazie a un terno del valore di 225.000 euro. La combinazione vincente 20-28-80 è stata giocata sulla ruota di Napoli.

Lotto, maxi vincita a Pozzuoli con un terno sulla ruota di Napoli

Oltre a questa vincita, anche ad Afragola, un fortunato giocatore ha vinto 9.750 euro grazie ai numeri 38-43-80 sulla ruota di Napoli. A Morra De Sanctis, nel avellinese, una vincita dello stesso valore è stata ottenuta con la combinazione 16-41-57 sulla ruota di Roma.

Complessivamente, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito un montepremi di 3,9 milioni di euro, portando il totale delle vincite da inizio anno a 957 milioni di euro. Un momento di gioia per i vincitori e un’occasione per sognare per tutti coloro che partecipano al gioco del Lotto.