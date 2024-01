Campania in festa per il Lotto con vincite complessive per 164.740 euro. Nel concorso del 12 gennaio, come riporta Agipronews, il premio più alto fa felice un giocatore di Napoli, che si porta a casa 64.500 euro con quattro terni ed una quaterna.

Campania, vincite nel weekend per 164mila euro

Altri 45.500 euro, invece, finiscono nelle tasche di un giocatore di Frattamaggiore grazie ad un terno. Poi 22.500 euro vinti a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta e altri 21.660 euro a Napoli.

A questi si aggiungono due premi da 5.540 centrati a Napoli e Nola (NA) nel concorso di venerdì 12 gennaio. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per oltre 62,4 milioni da inizio anno.