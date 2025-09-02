Lotto di pasta di Gragnano ritirato dal mercato per presenza di corpi estranei

Un lotto di pasta di Gragnano IGP è stato ritirato dagli scaffali dei supermercati Coop a causa della possibile presenza di frammenti indesiderati all’interno del prodotto. A darne comunicazione è stata la stessa catena della grande distribuzione, in accordo con l’azienda produttrice.

Lotto di pasta Gragnano ritirato dal mercato per presenza di corpi estranei

Il richiamo riguarda nello specifico la Pasta di semola di Gragnano IGP, formato calamari, venduta a marchio “Fior Fiore Coop” in confezioni da 500 grammi, prodotta dalla Pastai Gragnanesi Società Cooperativa per conto di Coop Italia. Il lotto coinvolto è identificato dal numero L251482 7. Nell’avviso non è stato indicato il termine minimo di conservazione. Il ritiro, come sottolineato dall’azienda, è stato disposto a titolo precauzionale per la possibile presenza di frammenti di legno.

Il provvedimento riguarda i punti vendita Coop Alleanza 3.0, Unicoop Etruria e Coop Centro Italia, dove il prodotto era distribuito. Coop ha già provveduto a rimuovere le confezioni dagli scaffali, ma invita i clienti che le avessero acquistate a non consumare la pasta e a riportarla al punto vendita per ottenere il rimborso. Per chiarimenti è disponibile il numero verde gratuito 800-805580.

Non è la prima volta che si verifica un episodio simile: all’inizio dell’anno erano già stati segnalati altri due richiami di pasta di Gragnano IGP “Fior Fiore” nello stesso formato, sempre per il rischio legato alla presenza di frammenti di legno.