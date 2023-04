Potrebbe persino finire in Irpinia Jj4, l’orsa “killer” del Trentino che ha ucciso un giovane runner di 26 anni. A proporre di accoglierlo in Campania è il sindaco Pasqualino Giuditta. Il primo cittadino di Summonte (Avellino) si è infatti detto pronto ad adottare gli orsi del Trentino integrandoli nel Parco del Partenio.

Orsa del Trentino in gabbia, sindaco della Campania si propone di adottarla: “La natura va rispettata”

La proposta arriva dopo tutte le polemiche dei giorni scorsi sulla necessità o meno di abbattere l’orsa, finita suo malgrado al centro di provvedimenti amministrativi e ricorsi giudiziari per la morte di Andrea Papi. “La natura va rispettata, non soppressa”, ha spiegato Giuditta, che è anche presidente del Distretto Turistico del Partenio. “Il modello a cui vogliamo ispirarci è quello abruzzese”, ha spiegato Giuditta a Fanpage.

Il primo cittadino ha aggiunto che di sicuro la montagna” nasconde insidie e pericoli, e non solo dal punto di vista della fauna. Noi irpini lo sappiamo bene”. Ciò nonostante, il sindaco di Summonte ha spiegato anche che questa possibile adozione degli orsi del Trentino potrebbe anche “caratterizzarsi come importante volano di sviluppo turistico“. Nei giorni scorsi, il presidente della provincia di Trento aveva “invitato” chi volesse adottare i plantigradi trentini a farsi avanti.

Il rischio di abbattimento

Attualmente l’orsa Jj4 è si trova in gabbia dopo la cattura avvenuta nei giorni scorsi. Si trova in un limbo amministrativo, visto che la provincia di Trento ha deciso di impugnare la decisione del Tar di sospendere l’ordinanza di abbattimento. Il destino dell’orsa è appeso a un filo. E non è escluso che la sua salvezza possa arrivare proprio dall’accoglienza promossa da un sindaco irpino.