Lorena S. è ancora in fin di vita. La giovane di 28 anni caduta dal terzo piano mentre era a casa di un’amica per aiutarla nelle faccende domestiche è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale del Mare di Ponticelli dove è ricoverata da ormai un settimana.

San Giorgio a Cremano, Lorenza apre gli occhi e chiede della mamma

La ragazza, nella giornata di ieri ha dato alcuni segnali di ripresa. “Dov’è mamma”, ha chiesto ai medici ma poi si è agitata e i sanitari l’hanno dovuta nuovamente intubare. Il tragico incidente è accaduto venerdì scorso.

Lorena si era recata a casa di un’amica come faceva spesso per darle una mano nelle pulizie in casa. La 28enne stava pulendo i vetri di una finestra, quando, per cause ancora in fase di accertamento, è volata giù schiantandosi al suolo. L’impatto è stato molto violento. Ha riportato diverse fratture delle vertebre e del cranio. Nonostante i piccoli segnali di ripresa le sue condizioni restano ancora gravissime. Amici e parenti sperano in un miracolo.