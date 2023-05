E’ diventato virale in queste ore il video di un tifoso partenopeo che ritrae il Big Ben, uno dei monumenti più celebri di Londra accendersi d’azzurro in un gioco di luci e proiezioni. Sulla strada, proprio all’esterno della fermata della metro, si nota un gruppo di napoletani che festeggia il terzo scudetto e indica la torre dell’orologio illuminata, almeno all’apparenza, per celebrare il titolo sportivo conquistato dalla squadra di Spalletti.

Londra tifa Napoli e il Big Ben si illumina di azzurro ma è un fake

Peccato, però, che sia un fake. Il Big Ben è effettivamente illuminato di azzurro ma per celebrare tutt’altro evento: l’incoronazione di Re Carlo. La Elibazeth Tower, così come è stata ribattezzata, si illumina prima di azzurro e poi di rosso, cioè i colori della Union Jack, la bandiera brittannica. Niente a che vedere con il Napoli campione d’Italia.

Sulla torre sono stati inoltre proiettate le frasi “God Save The King” e “Long May He Reign Glorious” e i pittogrammi di rose, cardi, narcisi e trifogli che rappresentano le nazioni del regno: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Per i tifosi partenopei, però, innamorati dei colori azzurri, anche Londra avrebbe celebrato il terzo scudetto. Il video è diventato virale. Sono migliaia gli utenti che ci sono cascati e hanno davvero creduto in un omaggio della capitale inglese alla squadra partenopea.