GIUGLIANO. “Lavori fermi nonostante gli annunci del sindaco e dell’assessore e chi ha pagato ancora dopo 4 anni è senza un loculo. In questa città non si riesce neanche a garantire una degna sepoltura ai propri cari”. E’ la denuncia del consigliere di minoranza Luigi Sequino relativamente ai loculi che dovrebbero essere realizzati nel cimitero di via Verdi e per i quali molti giuglianesi hanno già versato soldi.