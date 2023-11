Con un buon primo tempo e tanta sofferenza nel finale gli azzurri strappano il pass per il prossimo europeo grazie al pareggio 0-0 con l’Ucraina. In estate Spalletti parteciperà alla prima manifestazione da Ct

Missione Compiuta

L’Italia chiude al 2° posto insieme all’Ucraina ma va in Germania grazie agli scontri diretti. In avvio attento Donnarumma, chance per Barella e Di Lorenzo. Trubin salva su Frattesi. Nella ripresa ci prova Chiesa, Donnarumma rischia ma rimedia su Mudryk. Sofferenza nel finale: dubbio il contatto in area tra Mudryk e Cristante, rigore non concesso dall’arbitro Gil Manzano

Missione dunque compiuta per gli Azzurri che, dopo aver saltato Qatar 2022, tornano a partecipare ad un grande torneo.

A Germania 2024 si presenteranno da campioni in carica, ma per fare realmente bene servirà qualcosa di più.

UCRAINA-ITALIA 0-0, TABELLINO

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin ; Konoplya (86’ Tymchyk ), Svatok (90+1’ Malinovskyi ), Zabarnyi , Mykolenko ; Stepanenko (80’ Pikhlyonok ); Tsygankov (80’ Zubkov ), Sudakov , Zinchenko (86’ Sikan), Mudryk ; Dovbyk . Ct. Rebrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma ; Di Lorenzo , Acerbi , Buongiorno , Dimarco; Barella, Jorginho (71’ Cristante ), Frattesi; Zaniolo (71’ Politano ), Raspadori (46’ Scamacca), Chiesa (81’ Kean). Ct. Spalletti.

Arbitro: Manzano (SPA)