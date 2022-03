In Europa è lotta alle accise. L’odioso tributo indiretto che pesa sul prezzo finale del carburante è finito al centro dei principali imputati dei rincari di queste settimane. In Europa c’è chi si è mosso per tagliarlo, almeno temporaneamente. In Italia, invece, si cincischia.

Irlanda, taglio alle accise

In Irlanda, ad esempio, il ministro delle Finanze irlandese e presidente dell’Eurogruppo, Pascal Donohoe, ha annunciato un taglio temporaneo delle accise per agevolare i consumatori e gli autotrasporti. “L’accisa si ridurrà di 20 centesimi per litro di benzina e 15 centesimi per il diesel a partire dalla mezzanotte di stasera. Questo significherà un risparmio di circa 12 euro per un pieno di benzina e 9 euro per il diesel”, ha evidenziato Donohoe.

In Italia?

In Italia invece il dibattito è aperto. Due le opzioni sul tavolo: un taglio delle accise. L’introduzione di un bonus carburante. I gestori delle pompe di rifornimento chiedono di abbassare l’Iva dal 22% al 5%. Al momento non c’è stato alcun intervento. Una fase interlocutoria che ha mobilitato gli autotrasportatori, da giorni sul piede di guerra al punto da annunciare uno sciopero generale (poi bocciato dalla commissione di Garanzia).

Quanto pagheremmo senza accise?

L’Italia è secondo in Europa per importo delle accise. Ci superano solo i Paesi Bassi.Mentre per quanto riguarda il diesel, siamo al primo posto. La Bulgaria è invece il Paese con le accise sia sulla benzina che sul diesel più basse: nel primo caso 363,02 euro per mille litri. Secondo l’Adm, l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, su mille litri di benzina si pagano 728,40 euro di accise, mentre per il gasolio 617,40 euro. Significa, in pratica, che su 2 euro al litro di benzina – che oggi è il costo medio – quasi metà del prezzo va a finire dritto nelle casse dello Stato. A gravare sull’importo finale c’è poi l’IVA. Facendo i conti, la benzina senza accise (e senza Iva) costerebbe poco meno di 90 centesimi al litro, mentre il gasolio poco più di 80 centesimi al litro.