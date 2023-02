C’è chi lo chiama malocchio. Chi fattura. Un insolito ritrovamento è stato fatto nei pressi del cimitero di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Un limone infilzato di spine sepolto sotto il terriccio. Un macabro rituale realizzato con l’obiettivo di attirare presunti influssi maligni sulla vita di una persona. In questo caso la vittima prescelta sarebbe una ragazza bionda, la cui foto è stata nascosta all’interno dell’agrume.

Limone con foto infilzato di spine al cimitero di Torre Annunziata: “E’ una fattura”

In un video pubblicato su Tik Tok e diventato subito virale, si notano due persone che scavano con una vanga in una zona di campagna. In superficie riemerge un limone, infilzato di spine. Quando uno dei due protagonisti del filmato apre l’agrume, all’interno c’è una foto accartocciata che raffigura una giovane donna. “E’ una fattura”, commenta alla fine l’autore del ritrovamento. “Una sorta di magia nera”, aggiunge un utente del web che ha inoltrato il filmato al parlamentare Francesco Emilio Borrelli. “Non è chiaro se sia uno scherzo o altro – scrive il politico su Facebook -. In ogni caso siamo davanti a una deriva su TikTok che tocca punti di sempre maggiore degrado”.