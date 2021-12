Lily James è una nota attrice britannica, diventata celebre dopo aver recitato nel ruolo di Ella nel film “Cenerentola”. Ha 32 anni ed è alta 170 cm. Scopriamo maggiori dettagli su Lily, la sua carriera cinematografica e la sua vita privata.

Lily James: chi è, età, altezza, fidanzato

Lily James, nome completo Lily Chloe Ninette Thomson, è nata il 5 aprile 1989, sotto il segno dell’Ariete, ad Esher, una piccola cittadina del Surrey, nella provincia inglese. Ha 32 anni ed è alta 170 cm. Ha due fratelli, Charlie e Sam.

Per quanto riguarda la vita privata, Lily è stata legata sentimentalmente all’attore Matthew Robert Smith dal 2014, con cui ha collaborato sul set del film “PPZ – Pride + Prejudice + Zombies”. La relazione si è conclusa nel 2020. Successivamente si è parlato di un’intesa con l’attore Chris Evans, noto per aver ricoperto il ruolo di Captain America, ma non sono arrivate conferme o smentite ufficiali.

Lily James è stato avvistata mentre baciava il famoso attore inglese, Dominic West, sposato, con cui ha girato la serie BBC The Pursuit of Love. In seguito alla pubblicazione delle foto insieme, l’attore ha smentito che fosse in crisi con la moglie, pubblicando una foto mentre la bacia e ribadendo che il suo matrimonio è più solido che mai.

Lily James: film, carriera, Cenerentola

Lily ha studiato alla “Arts Educational School”, per poi conseguire la laurea in recitazione alla “Guildhall School of Music and Drama” di Londra. Terminata l’Accademia, inizia la sua carriera da attrice: il primo ruolo che le permette di crescere la propria notorietà, arriva con la serie “Downton Abbey”, ma il grande successo lo ottiene interpretando il ruolo di Ella nel film “Cenerentola”, live action dell’omonima fiaba prodotto dalla Disney.

Ha avuto un ruolo importante in “PPZ – Pride + Prejudice + Zombies”. Nel 2017 interpreta il ruolo di Debora nel film Baby “Driver”.

Dopo il successo di “Cenerentola”, la fama di Lily cresce vistosamente e inizia anche la sua ascesa nel mondo del cinema. Diverse infatti sono le produzioni a cui prende parte, tra cui “L’ora più buia”, “Mamma mia ci risiamo!”, “Yesterday”, “Rebecca” e “La nave sepolta”.

Lily James: Instagram

Lily è molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta 3 milioni di followers, con cui l’attrice ama condividere scatti inerenti alla sua vita professionale e privata.