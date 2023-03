L'idea di una nuova pizza e il gesto contro l'omofobia: la protesta di Lionello

Salvatore Lionello, noto pizzaiolo della provincia di Caserta e titolare della pizzeria “da Lionello”, ha deciso di dipingersi le unghie dopo essere stato avvicinato da alcuni clienti che gli hanno “consigliato” di non fare entrare gay nel suo locale. Una frase che ha fortemente indignato il pizzaiolo che ha deciso di rispondere con un gesto forte, smaltandosi le unghie della mani in segno di protesta contro l’omofobia.

Unghie nere contro l’omofobia, l’intervista al pizzaiolo Salvatore Lionello

In una lunga intervista Lionello ha raccontato quanto accaduto nella serata di venerdì scorso all’interno del suo locale. “Sono solito durante il servizio, nei momenti in cui posso farlo, fare un giro in sala per conoscere i miei clienti – racconta il pizzaiolo – ma soprattutto per avere un parere da parte loro sulle pizze che metto all’interno del mio menù e sul servizio svolto partendo dalla sala fino ad arrivare in cucina. Proprio mentre stavo parlando con dei clienti riguardo una nuova pizza introdotta nel menù primaverile, alcuni ragazzi mi chiamano da un altro tavolo. Nel momento in cui mi sono avvicinato, due dei quattro clienti, scherzosamente, mi dicono di non fare entrare più le persone omosessuali facendo cenno verso un tavolo che gli stava affianco e facendomi notare come quei ragazzi avessero le unghie dipinte.

Lì per lì non ho risposto e naturalmente infastidito, sono ritornato a lavorare dietro al banco. Una volta chiusa la pizzeria, sono tornato a casa ma il pensiero di quell’episodio non riusciva più ad uscirmi dalla testa. Dopo aver riflettuto sull’accaduto sono andato dall’estetista e mi sono fatto dipingere le unghie di nero. Nel 2023 non è assolutamente concepibile vedere delle persone prendersi gioco di altre solo per delle unghie colorate con lo smalto. Grazie a questa spiacevole dinamica, inoltre, stiamo lavorando ad un nuovo progetto contro l’omofobia. L’idea è quella di creare una pizza contro questo genere di offese e il ricavato andrà a qualche associazione.