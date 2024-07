Sono Nicola e Diego Vallozzi i due fratelli arrestati dai carabinieri di Pozzuoli per aver violato gli arresti domiciliari con lo scopo di partecipare alla comunione dei figli. Per ottenere l’autorizzazione dal Tribunale di Sorveglianza, hanno finto di doversi sottoporre a una visita medica.

Licola, ai domiciliari fingono visita medica per andare alla comunione dei figli

Nicola Vallozzi, 43 anni, detto ‘o Stuort, è il capozona di Licola Mare ed è ritenuto vicino al clan Ferro, già arresto nel 2016 durante l’operazione Iron Men. Condannato a 9 anni e 9 mesi di carcere, era ai domiciliari per motivi di salute. Il fratello, invece, Diego, più piccolo, 36 anni, è un noto pusher della fascia costiera che si estende tra Giugliano e Pozzuoli.

Dopo l’operazione dei carabinieri, entrambi sono stati prelevati dalle rispettive abitazioni dove era ristretti in regime di detenzione domiciliare e trasferiti al carcere di Poggioreale. A incastrarli gli investigatori che hanno raccolto diversi indizi a loro carico. Anzitutto la data: il 12 dicembre 2024. Una domenica in cui i due fratelli avevano presentato istanza per una visita medica (ortopedica e neurologica), proprio nel giorno della comunione dei figli. Le direzioni ospedaliere, però, hanno comunicato ai carabinieri che nessuna visita era programmata per quel giorno.

Incastrati anche dai video TikTok

Infine, i Vallozzi sono stati incastrati dai loro stessi comportamenti sopra le righe: sui social, quel giorno, in particolare sui profili TikTok, hanno pubblicato diverse foto e diversi video che documentano la loro presenza ai festeggiamenti in un noto ristorante di Licola. A quel punto, i carabinieri hanno trasmesso all’ufficio di sorveglianza un’informativa completa ed è scattato per entrambi l’aggravamento della misura cautelare.

Foto: Cronacaflegrea