E’ pronto a rinascere l’Acquaflash. Il maxi parco di Licola, sulla fascia costiera di Giugliano, è stato rilevato infatti da un gruppo di imprenditori guidati dal patron di “Edenlandia” Gianluca Vorzillo. La cifra per prenderlo in gestione dal tribunale fallimentare di Napoli è di 2,7 milioni di euro.

Licola, rinasce Acquaflash: prenderà il posto del Pareo Park

Sta per partire quindi una nuova era per la struttura di via Masseria Vecchia dopo gli anni difficili con la gestione “Pareo Park”, che dal 2017 non è mai riuscita a rilanciare davvero le sorti del parco, finito in uno stato di degrado e abbandono denunciato più volte dalla nostra redazione. Il nome scelto per la rinascita dalla società “Vorzillo Park” sarebbe proprio Acquaflash, la prima intitolazione di quando fu fondato negli anni ’90 prima di diventare Magic World.

I nuovi gestori sono già a lavoro per risollevare la struttura ed hanno fissato il primo obiettivo: entro maggio prossimo riaprire il parco acquatico per l’estate 2024. Contemporaneamente si lavorerà anche su giostre ed eventi per rendere il complesso fruibile tutto l’anno. L’area di 300mila metri quadri a Licola quindi è pronta a ritornare agli anni d’oro di Acquaflash. Prossimamente sarà presentato ufficialmente il progetto.